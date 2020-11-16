Виплати вкладникам банків-банкрутів перевищили 90 млрд гривень

У жовтні 2020 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків у межах 200 тисяч гривень склали 155,5 млн гривень. Станом на 1 листопада 2020 року загальна сума виплат досягла 90 087,7 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Станом на 1 листопада 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів нараховується 73 діючих банки. На початок листопада 2020 року триває ліквідація 48 неплатоспроможних банків, ліквідацію 48 банків завершено.

Загальна сума коштів, акумульованих фондом на 1 листопада 2020 року, склала 15 777,1 млн грн. Від регулярного збору до фонду у січні-жовтні 2020 року надійшло 4 065,6 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 жовтня 2020 року сума внесків фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) склала 567,4 млрд грн. По сумі гарантіями фонду повністю покривається 39,3% внесків, що становить 222,8 млрд грн.

Нагадаємо, Національний банк України 25 серпня відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних, а 26 серпня до банку була введена тимчасова адміністрація. Понад 90% вкладників банку отримають свої гроші в повному обсязі. Це більше 5000 осіб, їх вклади становлять менш ніж гарантована державою сума 200 тисяч гривень. Загалом Фонд гарантування виплатить таким вкладникам 285 млн гривень.