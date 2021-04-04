Карантинні виплати ФОПам: механізм оформлення та отримання

Уряд України вводить програму підтримки фізичних осіб-підприємців (ФОПів) і найманих працівників, постраждалих від карантину. Опублікована інструкція з оформлення та отримання цих виплат.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація в Facebook.

Заявку на отримання карантинних виплат можна подати після набрання чинності закону та схвалення урядом необхідних нормативно-правових актів для його реалізації. У кабміну є 10 днів на розробку профільних проектів, які вже готуються.

Гарантовану допомогу у 8 тисяч гривень зможуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів при наступних умовах:

Нагадаємо, Верховна Рада 30 березня прийняла законопроект №5300 про допомоги бізнесу під час локдауна. Документ підтримали 312 нардепів. З бюджету планується виділити по 8 тисяч гривень. Місцеві влади можуть на свій розсуд додатково виплачувати понад цієї суми.

Зазначимо, спочатку для виплат малому і середньому бізнесу компенсацій за "червону" зону в Офісі президента пропонували використовувати механізм, який діяв у грудні 2020 року.

Як писало РБК-Украина, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що місцеві влади повинні допомогти бізнесу "червоної зони".