Виплати на дітей ФОПів поновили: які документи потрібні

Документи потрібно подати в паперовій або електронній формі до 15 грудня
З державного бюджету України відновлені виплати на дітей до 10 років фізичних осіб - підприємців І та ІІ груп. Виплати будуть здійснюватися за листопад-грудень 2020 року.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Як зазначається в повідомленні, особи, які отримували виплату допомоги у травні-серпні 2020 року, таку допомогу будуть отримувати і надалі.
Фізичним особам-підприємцям, які раніше не звертались за даною виплатою, для призначення та виплати допомоги на дітей необхідно звернутись до управлінь соціального захисту населення, за місцем проживання до 15 грудня 2020 року, з пакетом необхідних документів у паперовій формі:
Або заповнити електронну заяву за посиланням https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ з фотокопіями відповідних документів.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів своїм рішенням від 25 листопада 2020 року відновив програму виплат на дітей фізичних осіб-підприємців. Виплати відновлені для першої та другої групи платників єдиного податку в листопаді-грудні 2020 року.
Як повідомляло РБК-Україна у квітні Кабінет міністрів ввів додаткові виплати на період карантину для фізичних осіб-підприємців. Виплати надавалися на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6-ти років - 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років - 2 218 гривень).