Виплати на дітей ФОПів поновили: які документи потрібні

З державного бюджету України відновлені виплати на дітей до 10 років фізичних осіб - підприємців І та ІІ груп. Виплати будуть здійснюватися за листопад-грудень 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Як зазначається в повідомленні, особи, які отримували виплату допомоги у травні-серпні 2020 року, таку допомогу будуть отримувати і надалі.

Фізичним особам-підприємцям, які раніше не звертались за даною виплатою, для призначення та виплати допомоги на дітей необхідно звернутись до управлінь соціального захисту населення, за місцем проживання до 15 грудня 2020 року, з пакетом необхідних документів у паперовій формі:

- копіями свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

- довідкою з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

- копією документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

- копією рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Або заповнити електронну заяву за посиланням https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ з фотокопіями відповідних документів.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів своїм рішенням від 25 листопада 2020 року відновив програму виплат на дітей фізичних осіб-підприємців. Виплати відновлені для першої та другої групи платників єдиного податку в листопаді-грудні 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна у квітні Кабінет міністрів ввів додаткові виплати на період карантину для фізичних осіб-підприємців. Виплати надавалися на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6-ти років - 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років - 2 218 гривень).