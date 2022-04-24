Виплати по 2000-3000 гривень вже отримали 450 тисяч переселенців: як оформити допомогу

Протягом квітня на виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку близько 2,6 мільярдів гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають більше 451 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Ощадбанк перераховує кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, до кінця квітня передбачено подальше перерахування коштів на виплату допомоги на проживання з урахуванням того, що процес реєстрації внутрішньо переміщених осіб триває, а також того, що уряд продовжив до кінця квітня строк подання заяв на отримання допомоги, відповідно до яких допомога виплачуватиметься з березня.

Нагадаємо, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з областей, які постраждали від війни, надається за березень-квітень у наступних розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень; для інших осіб - 2 000 гривень.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок "Дія", або особисто через органи соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП.

Уряд змінив порядок надання допомоги з травня. Допомога надаватиметься лише жителям районів в зоні бойових дій та тим, у кого зруйноване житло.