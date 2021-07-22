Виплату надбавок до пенсій поліцейських та військових перенесли на серпень

Кабінет міністрів з 1 липня 2021 року встановив надбавки до пенсій 400 тисяч колишніх поліцейських та військових. Ці гроші виплатять у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.

"Підвищені пенсії будуть виплачені у серпні із доплатою до підвищених розмірів за липень", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо Кабінет міністрів 14 липня ухвалив рішення щодо надбавок до пенсій поліцейських та військових. Згідно з рішенням, з 1 липня 2021 року установлюється щомісячна доплата у сумі 2 000 гривень колишнім військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), поліцейським та іншим особам. Це стосується тих, кому пенсії призначені до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата становитиме 3 854 гривень.

Крім того, для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата збільшується до рівня 3 893,4 гривень.