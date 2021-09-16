Виплата компенсації сім'єю Беспалько може мати далекосяжні наслідки, - експерт

Експерт зазначив, що в період з 2015 по 2017 рік у БХФЗ істотно знизився рівень рентабельності, і найбільший акціонер "Дарниця" вирішив запросити аудит і фінансову звітність.

За даними аудиту, сім'я Беспалько вивела принаймні 6,8 млн доларів тільки за 2015-2017 роки. І на цю суму суд Лондона, а потім і Господарський суд Києва заарештували рахунки англійської фірми "Метабо", яка є частиною шахрайської схеми. Ця фірма належить Ірині Беспалько, директору з розвитку бізнесу БХФЗ.

Як зазначив експерт, сім'я Беспалько вже виплатила "Дарниці" 250 тис. Фунтів в якості компенсації юридичних витрат в англійському суді, і це говорить про те, що апеляція по цій справі в принципі безперспективна.

"Відповідно, сім'я Беспалько фактично визнала свою провину в виведенні грошей БХФЗ на рахунку своєї кишенькової фірми. Якщо продовжити цю логіку, то можна прийти до висновку, що суд Лондона фактично визнав провину даної сім'ї, а це, в свою чергу, означає, що таке ж рішення цілком може прийняти і Київський господарський суд, куди звернулася "Дарниця", - упевнений експерт.

При цьому в київському суді відповідачами виступають, крім членів сім'ї Беспалько, і топ-менеджери БХФЗ.

"В ході судових процесів може виявитися, що Беспалько виводили з БХФЗ набагато більше грошей. І як вишенька на торті - згідно з інформацією з преси, в світлі цих нерайдужних перспектив сім'я Беспалько, намагалася продати свої акції БХФЗ. Правда, хто їх в такій ситуації купить? Фігурантам цього судового процесу варто задуматися над тим, що господарська справа цілком може стати основою для порушення кримінальної", - резюмував експерт.