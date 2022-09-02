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Як виплачуються "військові" пенсії в Україні: роз'яснення ПФУ

Фото: військові пенсії виплачуються у разі мобілізації повторно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Військові" пенсії в Україні призначаються та виплачуються військовослужбовцям після їх звільнення зі служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Водночас виплата "військових" пенсій не припиняється у разі повторного прийняття пенсіонерів з числа військовослужбовців на військову службу:

  • за призовом під час мобілізації, на особливий період,
  • за призовом резервістів в особливий період,
  • за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня звільнення.

"Після звільнення зі служби пенсії таких військовослужбовців переглядаються з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення, що визначається за останньою посадою на час повторного звільнення зі служби", - йдеться в повідомленні.

Для перерахунку пенсії уповноважений орган силового міністерства або відомства, з якого військовослужбовець звільнився зі служби, надає: грошовий атестат, довідку про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років військовослужбовця, зазначили в прес-службі.

Раніше у ПФУ дали роз’яснення, чи виплачується пенсія українцям у разі переїзду за кордон.

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Пенсія в Україні