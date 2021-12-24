ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вылечил 100% пациентов. Израиль протестировал новый препарат от COVID

Новина українською →
Израиль, Пятница 24 декабря 2021 14:48
Вылечил 100% пациентов. Израиль протестировал новый препарат от COVID Фото: Израиль протестировал новый препарат от COVID (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Израиле провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Во время чего все COVID-больные, на которых проводилось тестирование, - выздоровели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

В частности, речь идет о препарате биотехнологической компании Amorphical, испытание которого проводилось в медицинском центре Зив в Цфате.

"Все 18 госпитализированных лиц, которые получали лечение, разработанное израильской биотехнологической компанией Amorphical в ходе исследования второй фазы, выздоровели и были выписаны через несколько дней", - говорится в сообщении.

Указано, что тестирование проводилось как на пациентах с легкой симптоматикой, так и на тех, у кого было тяжелое течение заболевания.

Кроме того, в рамках милосердной помощи, двум другим пациентам в крайне тяжелом состоянии был дан препарат, и они оба выздоровели и были выписаны.

"Поскольку пациенты, получавшие препарат, выздоравливали в течение нескольких дней и были выписаны домой, испытание прошло на 100% успешно", - указано в сообщении.

Что известно об израильском препарате Amor-18

В этом препарате основным компонентом является аморфный карбонат кальция (АСС). Он вводился перорально или путем ингаляции.

Как пояснили в компании Amorphical, ACC может регулировать кислотные изменения pH вокруг каждой ячейки. Эти изменения влияют на способность коронавируса проникать в клетки и размножаться.

Такой эффект позволяет лекарствам предотвратить распространение вируса, а также ухудшение состояния пациента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Пандемия коронавируса
NEWS
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад