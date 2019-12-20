На вихідних у Києві заборонять рух транспорту на Володимирській

Крім того, вздовж вулиці буде заборонене паркування
У Києві 22 грудня із 13:30 до 16:00 заборонять рух транспорту на вулиці Володимирській у зв’язку із проведенням Borjomi New Year Parade. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Зазначається, що рух буде перекрито від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19.
Окрім того, під час монтажу/демонтажу святкової платформи та спеціальної огорожі параду заборонять паркування:
Раніше повідомлялося, що у Києві обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Рух буде обмежено до 27 грудня
РБК-Україна писало, що у новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, роботу метро та громадського транспорту продовжать на 3 години.