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За вихідні запаси вугілля зросли більш ніж на 3%, - Міненерго

Автор: Наталія Гурковська

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій за вихідні (13-16 серпня) зросли на 3,1% до 763,3 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

Приріст запасів вугілля за суботу-неділю склав 22 900 тонн, що стало рекордом з початку літа.

Найбільше вугілля на вихідних надійшло на Курахівську, Запорізьку та Бурштинську ТЕС (всі - "ДТЕК Енерго").

Добові поставки вугілля на українські ТЕС досягли 60 тис. тонн при споживанні 44 тис. тонн.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Так компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори з США. З Польщі законтрактована поставка 350 тис. тонн. Перші партії повинні опустити на поточному тижні.

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