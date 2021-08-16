За вихідні запаси вугілля зросли більш ніж на 3%, - Міненерго

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій за вихідні (13-16 серпня) зросли на 3,1% до 763,3 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

Найбільше вугілля на вихідних надійшло на Курахівську, Запорізьку та Бурштинську ТЕС (всі - "ДТЕК Енерго").

Приріст запасів вугілля за суботу-неділю склав 22 900 тонн, що стало рекордом з початку літа.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Так компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори з США. З Польщі законтрактована поставка 350 тис. тонн. Перші партії повинні опустити на поточному тижні.