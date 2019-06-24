За вихідні на водоймах загинули понад 40 людей

В Україні упродовж вихідних на водоймах загинули 42 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Підкреслюється, що серед загиблих - троє дітей.

"Спекотні літні вихідні виявилися останніми у житті одразу 42-х українців, які потонули на водоймах країни упродовж цих двох днів - 22 та 23 червня. Серед загиблих - троє дітей", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі найбільша кількість смертельних випадків зафіксована у Київській області, де станом на 24 червня на воді загинули 63 людини. У Чернігівській області та у Києві кількість загиблих сягає 45 людей та 42 особи відповідно. Більше 30-ти потонулих налічується також у Вінницькій, Волинській, Полтавській та Сумській областях.

"Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 583 людини, з яких 63 дитини. При цьому врятовано 198 людей, у тому числі 30 дітей", - поінформували у ДСНС.

Нагадаємо, станом на 12 червня повідомлялося, що з початку червня 2019 року на водоймах України загинули 103 людини. Рятувальники відзначали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки.

Як писало РБК-Україна, на Закарпатті 11 червня звалився у річку вантажний автомобіль-лісовоз, у салоні якого знаходилося п'ятеро людей. У результаті аварії четверо людей загинули. Всі вони - жителі села Тарасівка Тячівського району. Серед загиблих - двоє співробітників лісгоспу. Тіла чотирьох загиблих знайшли, тривають пошуки п'ятого загиблого.