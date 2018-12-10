Вихідні на Новий рік 2019: скільки будуть відпочивати українці

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Новорічні та різдвяні вихідні в 2019 році триватимуть 6 днів

Які вихідні на Новий рік 2019 і Різдво будуть в Україні, коли будемо відпочивати і які святкові дні доведеться відпрацювати - розповість Styler.

Вихідні на Новий рік 2019: скільки відпочиваємо

Кінець грудня та початок січня подарують можливість поринути в чарівну атмосферу зимових свят із ароматом мандаринів та вогниками на ялинках. Адже відразу кілька довгих вікендів чекає на українців з нагоди Нового року та Різдва:

З 30 грудня по 1 січня 2019 - новорічні вихідні;

З 5 січня по 7 січня - вихідні на Різдво Христове.

У 2019 році офіційне свято 1 січня випадає на вівторок, тому уряд рекомендував керівникам підприємств зробити вихідним і 31 грудня. В такому випадку новорічні вихідні почнуться вже 30 грудня і триватимуть три дні поспіль.

Однак 31 грудня потрібно буде відпрацювати в суботу, 29 числа. Як передсвятковий, цей день буде скорочений на 1 годину.

Фото: Вихідні на Новий рік 2019 (pixabay.com)

Різдвяні вихідні 2018 - 2019

З 2017 року в українському календарі державних свят додалося ще одне - Католицьке Різдво. 25 грудня - офіційний неробочий день - доводиться на вівторок.

Тому для створення оптимальних умов праці та відпочинку, понелілок, що передує святу, також буде вихідним. Правда, для цього на роботу доведеться вийти 22 грудня, але наступні три дні з 23-го по 25 грудня стануть маленькими різдвяними канікулами.

Православне Різдво Христове 2019 відзначається 7 січня. Цей день потрапляє на вівторок, тому вихідні також триватимуть для українців три дні - з 5-го по 7 січня включно.

У січні на нас очікує ще кілька чарівних зимових свят, серед яких Старий Новий Рік (14 січня), а також Хрещення Господнє (19 січня), хоча вони і не є офіційними вихідними. Але в 2019 році Хрещення припадає на суботу, тому його можна відзначити традиційними нічними ворожіннями на судженого.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Календар робочих і вихідних днів в січня 2019

Виробничий календар січня з урахуванням новорічних свят 2019 для трудящих за графіком 40 годин на тиждень буде виглядати наступним чином:

Загальна кількість календарних днів: 31

Кількість офіційних святкових днів: 2 (1 січня і 7 січня)

Кількість вихідних: 10

Кількість робочих днів: 21

Кількість скорочених днів: немає.

До речі, ми підготували афішу заходів в Києві зі святковою атмосферою, які обов'язково варто відвідати у вихідні на Новий рік 2019.

Раніше ми опублікували гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині для всіх знаків Зодіаку.

Відео: РБК-Україна