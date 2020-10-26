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Бойовики у день виборів один раз порушили перемир'я біля Авдіївки

Донбас, Понеділок 26 жовтня 2020 07:16
Бойовики у день виборів один раз порушили перемир'я біля Авдіївки
Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 25 жовтня, на Донбасі зафіксовано одне порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Ввечері вони стріляли із ручного протитанкового гранатомета в районі Авдіївки.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 26 жовтня, режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Нагадаємо, 24 жовтня бойовики на Донбасі чотири рази порушили домовленості про повне припинення вогню.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті війни на Донбасі тільки на підконтрольних Україні територіях загинули щонайменше 14 тисяч осіб.

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