Вихідні в грудні 2018: скільки будуть відпочивати українці

Скільки днів відпочинку подарує останній місяць року, і які вихідні грудня доведеться відпрацювати - в матеріалі Styler
Вихідні у грудні 2018 в Україні будуть тривалими. Всього 11 днів відпочинку чекає на нас у перший місяць зими. Крім традиційних суботніх і недільних вихідних, три дня триватиме різдвяний вікенд, а новорічні свята розпочнуться вже 30 грудня.
З 2017 року в календарі українських державних свят з'явився ще одне - Католицьке Різдво (25 грудня). Цей день є офіційним вихідним.
25 грудня 2018 припадає на вівторок, тому Кабмін своїм розпорядженням рекомендував встановити неробочим днем і понеділок, 24 грудня, з відпрацюванням у суботу 22 числа. Таким чином, вихідні на Католицьке Різдво в Україні триватимуть з 23-го по 25 грудня 2018.
Так само будемо відпочивати і в новорічні свята. Останній день року, 31 грудня стане неробочим (переноситься на суботу 29 грудня). Тому новорічні вихідні українці проведуть з 30 грудня по 1 січня 2019.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Календар робочих і вихідних днів на грудень 2018 для працюючих 5 днів на тиждень із 8-ми годинним графіком:
У грудні в Україні відзначається кілька професійних свят, важливі міжнародні дати, а також церковні свята, хоча вихідними вони не є.
1 грудня своє професійне свято відзначають працівники української прокуратури.
4 грудня у багатьох країнах святкується добрий і теплий День обіймів.
Щорічно 6 грудня відзначається День Збройних Сил України - професійне свято мужніх захисників країни.
7 грудня - православне і народне свято День великомучениці Катерини. За традицією, в цей день жінки і дівчата ворожать, просять любові і благополуччя в родині.
Фото: Гадають на Катерини 7 грудня (pixabay.com)
Ще одну професійну дату відзначають українські військові 12 грудня - День Сухопутних військ ЗСУ.
День Андрія Первозванного - 13 грудня. У народі це свято називали Калитою, хлопці шукали собі пару, а дівчата на Андрія ворожили.
День ліквідатора (14 грудня) - пам'ятна дата для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції.
В середині місяця (15 грудня) професійне свято відзначають працівники українських судів.
День мігрантів - 18 грудня. Це важлива дата міжнародного рівня, покликана привернути увагу до сучасних проблем міграції населення в світі.
19 грудня - Миколи Чудотворця, коли діти чекають подарунків під подушкою.
22 грудня професійне свято в енергетиків України.
Також весь грудень буде тривати Різдвяний піст, правила якого забороняють вживати в їжу молочні та м'ясні продукти.
Раніше Styler розповідав про те, які вихідні дні в листопаді 2018 чекають на українців.
Відео: РБК-Україна