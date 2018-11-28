Вихідні в грудні 2018: скільки будуть відпочивати українці

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Скільки днів відпочинку подарує останній місяць року, і які вихідні грудня доведеться відпрацювати - в матеріалі Styler

Вихідні у грудні 2018 в Україні будуть тривалими. Всього 11 днів відпочинку чекає на нас у перший місяць зими. Крім традиційних суботніх і недільних вихідних, три дня триватиме різдвяний вікенд, а новорічні свята розпочнуться вже 30 грудня.

Скільки будемо відпочивати в грудні 2018

З 2017 року в календарі українських державних свят з'явився ще одне - Католицьке Різдво (25 грудня). Цей день є офіційним вихідним.

25 грудня 2018 припадає на вівторок, тому Кабмін своїм розпорядженням рекомендував встановити неробочим днем ​​і понеділок, 24 грудня, з відпрацюванням у суботу 22 числа. Таким чином, вихідні на Католицьке Різдво в Україні триватимуть з 23-го по 25 грудня 2018.

Так само будемо відпочивати і в новорічні свята. Останній день року, 31 грудня стане неробочим (переноситься на суботу 29 грудня). Тому новорічні вихідні українці проведуть з 30 грудня по 1 січня 2019.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Календар робочих і вихідних днів на грудень 2018 для працюючих 5 днів на тиждень із 8-ми годинним графіком:

загальна кількість календарних днів - 31;

робочі дні - 20;

вихідні дні в грудні - 11;

кількість скорочених на 1 годину (передсвяткових) днів - 2 (22, 29 грудня).

Свята грудня 2018: міжнародні, національні, релігійні

У грудні в Україні відзначається кілька професійних свят, важливі міжнародні дати, а також церковні свята, хоча вихідними вони не є.

1 грудня своє професійне свято відзначають працівники української прокуратури.

4 грудня у багатьох країнах святкується добрий і теплий День обіймів.

Щорічно 6 грудня відзначається День Збройних Сил України - професійне свято мужніх захисників країни.

7 грудня - православне і народне свято День великомучениці Катерини. За традицією, в цей день жінки і дівчата ворожать, просять любові і благополуччя в родині.

Фото: Гадають на Катерини 7 грудня (pixabay.com)

Ще одну професійну дату відзначають українські військові 12 грудня - День Сухопутних військ ЗСУ.

День Андрія Первозванного - 13 грудня. У народі це свято називали Калитою, хлопці шукали собі пару, а дівчата на Андрія ворожили.

День ліквідатора (14 грудня) - пам'ятна дата для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції.

В середині місяця (15 грудня) професійне свято відзначають працівники українських судів.

День мігрантів - 18 грудня. Це важлива дата міжнародного рівня, покликана привернути увагу до сучасних проблем міграції населення в світі.

19 грудня - Миколи Чудотворця, коли діти чекають подарунків під подушкою.

22 грудня професійне свято в енергетиків України.

Також весь грудень буде тривати Різдвяний піст, правила якого забороняють вживати в їжу молочні та м'ясні продукти.

Раніше Styler розповідав про те, які вихідні дні в листопаді 2018 чекають на українців.

Відео: РБК-Україна