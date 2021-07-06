RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Не виходить на зв'язок: на Камчатці зник пасажирський літак

Автор: РБК-Україна

На Камчатському півострові (територія РФ) перестав виходити на зв'язок літак Ан-26. Він виконував пасажирський рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Вранці в МНС Росссии повідомили, що літак, що прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв'язок. На борту перебували 28 осіб - 22 пасажири і шість членів екіпажу.

У той же час, авіакатастрофа поки не підтверджується.

Район маршруту зниклого на Камчатці Ан-26 досліджують два вертольоти і спецсамолет.

ТАСС з посиланням на джерела повідомив, що зниклий на Камчатці Ан-26 перестав виходити на зв'язок при посадці, про проблеми на борту екіпаж не доповідав. Крім того, джерело допустило, що літак міг впасти в море.

У РФ вже порушили кримінальну справу про порушення правил безпеки.

Раніше в Індонезії через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти з радарів зник пасажирський Boeing.

Читайте РБК-Україна в Google News
АН-26КамчаткаЛітак