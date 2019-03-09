Вихід із Митного союзу ЄС загрожує єдності Великобританії, - уряд

Раніше Барньє заявив, що ЄС готовий надати Лондону можливість одностороннього виходу із Митного союзу з ЄС

Великобритания не может принять предложение переговорщика ЕС Мишеля Барнье об одностороннем выходе из Таможенного союза, потому что это может поставить под угрозу единство Британии. Об этом заявил председатель правящей Консервативной партии Брэндон Льюис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, "не будет соглашения, которое ставит под угрозу единство Великобритании".

"Предложение, выдвинутое вчера Мишелем Барнье, поставит под угрозу силу единства", - заявил он.

По словам Льюиса, "особенное" отношение к Северной Ирландии может плохо сказаться на всей стране.

Отметим, ранее переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что ЕС готов предоставить Лондону возможность одностороннего выхода из Таможенного союза с ЕС.

Напомним, ранее глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй исключила возможность членства страны в Таможенном союзе ЕС после Brexit.

Также РБК-Украина писало, что председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что крайним сроком выхода Великобритании из Европейского союза может стать начало июля 2019 года.