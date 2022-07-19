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Вихід із ступору: скільки будинків добудували в Україні під час війни

Введенні в експлуатацію квартири зареєстровані у 14 областях України (фото Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Частина українських забудовників, починаючи з 24 лютого, вже встигли оговтатись та "розморозити" роботу на майданчиках. Більш того — поновили введення нових черг в експлуатацію.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику порталу ЛУН.

За 140 днів війни сертифікати про введення в експлуатацію отримали 39 новобудов України. Загалом за час війни було здано 385 000 кв.м житла.

Найбільш активні у завершені будівництва регіони

Рекордсмен — Київська область, де 6 житлових комплексів у сукупності збудували для інвесторів майже 90 000 квадратних метрів житла.

На другому місці — Львівська область. У самому місті Львів 8 житлових комплексів отримали довгоочікувані сертифікати на 67 700 кв.м. А у сукупності з трьома ЖК в області — майже 89 000 квадратів.

Третє місце у Одеської області. Тут введено в експлуатацію біля 30 000 кв.м у трьох житлових комплексах.

Усього введенні в експлуатацію квартири зареєстровані у 14 областях України. Доволі активними за обсягами добудованого під час війни житла виявилися також Дніпропетровська (28 000 кв.м), Полтавська (21 600 кв.м) та Волинська (21 400 кв.м) області.

Без озеленення, але з квартирами

"Кількість інвестиційних угод на первинному ринку все ще відчутно нижча за довоєнну навіть у "безпечних" регіонах. Проте, забудовники намагаються повертатись до завершення будівництва своїх об’єктів в усіх областях, де наразі немає бойових дій", — каже маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський.

Він наголошує, що держава також йде на поступки. Так, з 12 липня, згідно з постановою Кабінету Міністрів №722, на весь період дії воєнного стану та ще три місяці після, дозволено вводити в експлуатацію будинки без виконання частини оздоблення фасадних робіт та благоустрою.

Таким чином отримати ключі від нового житла інвестори зможуть раніше, а саджати дерева, ставити лавки й дитячі майданчики забудовник буде вже паралельно з ремонтами мешканців.

Раніше ми розповідали, чи будуватимуть бомбосховища у кожній новобудові, як вимагає новий закон.

Також ми аналізували як за півроку змінилася вартість житла в України.

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