Вихід із ступору: скільки будинків добудували в Україні під час війни

Частина українських забудовників, починаючи з 24 лютого, вже встигли оговтатись та "розморозити" роботу на майданчиках. Більш того — поновили введення нових черг в експлуатацію.
Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику порталу ЛУН.
За 140 днів війни сертифікати про введення в експлуатацію отримали 39 новобудов України. Загалом за час війни було здано 385 000 кв.м житла.
Рекордсмен — Київська область, де 6 житлових комплексів у сукупності збудували для інвесторів майже 90 000 квадратних метрів житла.
На другому місці — Львівська область. У самому місті Львів 8 житлових комплексів отримали довгоочікувані сертифікати на 67 700 кв.м. А у сукупності з трьома ЖК в області — майже 89 000 квадратів.
Третє місце у Одеської області. Тут введено в експлуатацію біля 30 000 кв.м у трьох житлових комплексах.
Усього введенні в експлуатацію квартири зареєстровані у 14 областях України. Доволі активними за обсягами добудованого під час війни житла виявилися також Дніпропетровська (28 000 кв.м), Полтавська (21 600 кв.м) та Волинська (21 400 кв.м) області.
"Кількість інвестиційних угод на первинному ринку все ще відчутно нижча за довоєнну навіть у "безпечних" регіонах. Проте, забудовники намагаються повертатись до завершення будівництва своїх об’єктів в усіх областях, де наразі немає бойових дій", — каже маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський.
Він наголошує, що держава також йде на поступки. Так, з 12 липня, згідно з постановою Кабінету Міністрів №722, на весь період дії воєнного стану та ще три місяці після, дозволено вводити в експлуатацію будинки без виконання частини оздоблення фасадних робіт та благоустрою.
Таким чином отримати ключі від нового житла інвестори зможуть раніше, а саджати дерева, ставити лавки й дитячі майданчики забудовник буде вже паралельно з ремонтами мешканців.
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