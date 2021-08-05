Вихід у фінал Хижняка і ще дві медалі для України: підсумки дня Олімпіади-2020

Перша нагорода в веслуванні

Ще до фіналу в каное-одиночці (200 м) на Людмилу Лузан були великі надії - до ігор в Токіо Українка підходила в статусі віце-чемпіонки Європи на цій дистанції і чемпіонки на 500 метрах. Та й у півфіналі Лузан продемонструвала впевнений заплив, вигравши свою гонку.

У фіналі українка стартувала не дуже жваво, відпустивши трьох суперниць вперед. Але вже буквально за кілька метрів до фінішу видала неймовірний ривок, випередивши на 0.08 секунди полячку Дороту Боровські і завершивши заплив третьою. "Золото "взяла американка Невін Харрісон," срібло " - у канадської спортсменки Лоренс Вінсент-Лапуан. Ця нагорода стала першою для українських веслярів на цих Олімпійських іграх.

Після Лузан зізналася, що фінішувавши, подумала, що завершила заплив за межами п'єдесталу і вже навіть встигла засмутитися.

"Заїжджала на фініш і відчувала: ось, тут останній гребок. І я не зрозуміла, що я в трійці. Мені здалося, що можу бути і четверта або п'ята. Відразу засмутилася: напевно, могла краще, десь, може, щось не так зробила. Поїхала прямо, незважаючи нікуди. Потім я розвертаюся і дивлюся на табло, і я третя. У мене просто сльози щастя на очах", - наводить слова Українки "Суспільне. Спорт".

Фото: Людмила Лузан змогла взяти "бронзу" ОІ-2020 (noc-ukr.org)

Рубка, нерви, фінал

А далі радісних емоцій додав наш боксер Олександр Хижняк (до 75 кг). Правда, під час півфінального бою з філіппінцем Еміром Марсіалем переживати довелося всім. Хижняк в стандартному для себе стилі "танком" пішов на суперника, але той виявився готовим до цього і обидва бійці влаштували справжню рубку. Але до фінального третього раунду українець підходив у статусі відстаючого-обидві трихвилинки судді з мінімальною перевагою віддавали філіппінцю. Але на останній раунд у Марсіаля вже сил практично не залишалася, чого не можна сказати про українця. Хижняк все також продовжував йти вперед, розбиваючи опонента потужними ударами. У підсумку судді одноголосно віддали третій раунд українцю, що дозволило святкувати загальну перемогу з рахунком 3:2.

Фото: Олександр Хижняк битиметься за "золото" Олімпіади (noc-ukr.org)

У фіналі, який відбудеться 7 серпня, Хижняк зустрінеться з боксером з Бразилії Гебертом Соузою.

Історична медаль в карате

Представниця Одеської області Анжеліка Терлюга їхала в Токіо як перший номер світового рейтингу (куміте). А тому і надії на медаль були вельми обгрунтовані. І їх Українка виправдала. Вона пройшла груповий раунд з двома перемогами і трьома нічиїми, що дозволило їй вийти в півфінал. Тут їй протистояла каратистка з Тайбея Тзюнь Вень. За секунду до кінця бою судді віддали Вень 3 бали, зрівнявши рахунок у протистоянні 4:4. Україна пішла вперед в останній атаці і судді присудили перемогу саме Терлюзі.

У вирішальному бою українці протистояла представниця Болгарії Івет Гаранова. Спершу спортсменки обмінялися одним балом, але далі очки набирала лише болгарка. У підсумку перемога Гаранової 5: 1 і срібна медаль для Терлюги на першому змаганні з карате на Олімпіадах.

"Я мріяла про цю медаль, правда, іншого кольору. Але я зробила все, що могла, сьогодні. Я дуже перепрошую, що це не "золото", - заявила після бою Терлюга.

Фото: Анжеліка Терлюга поступилася у фіналі, але залишилася зі "сріблом" (noc-ukr.org)

Три українки у фіналі зі стрибків у висоту

Сьогодні в Токіо стартували ще одні Надії України на медалі - стрибунку у висоту Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Магучіх досить впевнено взяла необхідну для фіналу висоту в 1.95 метра, не взявши по ходу лише одного разу висоту 1.9. А ось Левченко і Геращенко кваліфікувалися у фінал з останньої третьої спроби - вони також взяли 1.95. У підсумку 7 серпня у фіналі з 14 учасниць ми побачимо відразу три представниці України. Причому Магучіх явно в статусі фаворита.

Фото: в фіналі стрибків у висоту виступатимуть Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко (noc-ukr.org)

Без тренера

Ще одна легкоатлетка Марина Килипко сьогодні билася за медаль у стрибках з жердиною. І фінішувала на непоганому п'ятому місці, стрибнувши на 4.50 метра. Правда, до медалей не дотягнула мінімум 35 сантиметрів.

Після виступів Українка досить емоційно і зі сльозами на очах дивувалася, чому Федерація не взяла в Токіо її тренера. Килипко впевнена, будь тренер поруч, результат міг бути і краще.

"Справа в тому, що підготовка пройшла добре. Думаю, що всі бачили - я готова стрибати 4.70 метра тут. Зробила все, що від мене залежало. Єдине, що я вважаю-повинен бути тренер. Це стрибки з жердиною, у кожного індивідуально. І ніхто ніяк не зміг би мені допомогти. Чому тут не було тренера - досі Я не почула відповіді ні від кого", - поскаржилася спортсменка.

Інші результати

Жіноча команда України в естафетному бігу 4х400 не змогла пробитися у фінал змагань. У своєму забігу Українки Катерина Климюк, Аліна Логвиненко, Вікторія Ткачук і Анна Рижикова фінішували лише шостими.

Не змогли сьогодні українські борці підтримати успішні виступи попередніх днів. І Василь Михайлов (до 74 кг), і Олександр Хоцянівський (до 125 кг) не змогли виграти свої перші сутички, і покинули Олімпіаду.

Відразу дві українки пробилися у фінал велотреку в категорії кейрін - Любов Басова і Олена Старікова. Але зачепитися за медалі не вдалося. Басова фінішувала останньою-шостою, а Старікова за крок від медалі - четвертою.

Ще дві українські байдарочниці Марія Повх та Юлія Юрійчук мали шанс вийти у фінал змагань, але у півфіналі посіли непрохідні четверте та восьме місця відповідно.

У чоловічій спортивній ходьбі за медалі боролися відразу два представники України - Іван Лосєв та Едуард Забуженко. Але Забуженко завершив змагання останнім з тих, хто фінішував - 52 місце, а Лосєв був 49-м.

Представник України в сучасному п'ятиборстві Павло Тимощенко після першого виду-фехтування, займає восьме місце, маючи 232 бали. У лідера британця Джозефа Чунга 250 очок.

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За три дні до завершення Олімпіади Україна має в активі 13 нагород - 1 "золото", 3 "срібла" і 9 "бронз". У медальному рейтингу ми йдемо на 36 місці, а за загальною кількістю медалей - 16-ми. Лідирує як і раніше Китай - 34 золотих, 24 срібних і 16 бронзових медалей.