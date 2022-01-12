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Вигорів повністю. У Дніпропетровській області сталась пожежа в автобусі з пасажирами

Автор: Анастасія Рокитна

У Дніпропетровській області загорівся на ходу автобус з 8 пасажирами-робітниками. Транспортний засіб вигорів повністю, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Це сталось біля селища Росішки. Вогонь охопив моторний відсік та салон пасажирського автобусу "ПАЗ-4234". Транспортний засіб належить одному з місцевих підприємств та перевозив робітників.

На момент виникнення займання в салоні перебували 8 осіб, які самостійно покинули палаючу автівку до прибуття вогнеборців.

Пожежу загасили.

Фото: у Дніпропетровській області автобус з пасажирами спалахнув на ходу (dp.dsns.gov.ua)

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ПожежаДТПДніпропетровська область