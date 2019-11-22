Вигідні доставки товарів з Китаю від Meest China

За останні півроку зросла кількість замовлень з Піднебесної, які надсилають в Україну. В основному замовляють електроніку, телефони, аксесуари та автотовари.

Також китайські маркетплейси пропонують інший асортимент - одяг, предмети меблів, посуд, прикраси. Цінова політика продукції різна, у виробів із середньою і вищесередньої вартістю гарна якість.

Доставкою посилок займаються спеціалізовані транспортні компанії. Міжнародний перевізник Meest China - найпопулярніший партнер на ринку вантажоперевезень. Якщо вас теж цікавить замовлення товарів з Китаю від Meest China, заходите на сайт компанії і ознайомтеся з умовами.

Технологія роботи з замовленнями з Китаю Доставка посилок здійснюється в три простих кроки.

Технологія складається з таких етапів:

Вибір товарів на майданчиках китайських магазинів. Знайти потрібні предмети або речі можна на популярних маркетплейсах Китаю. Додавання товарів в кабінет системи «myMeest». Зареєструвати особистий кабінет можна на сайті. Доставка посилок. Співробітники компанії заберуть продукцію з магазинів, упакують і оперативно доставлять в Україну.

В рамках співпраці з перевізником Meest China діють додаткові послуги:

безкоштовна доставка з магазину на склад в місті Гуанчжоу;

консолідація різних товарів в одну посилку;

перевірка товару та контроль якості.

В тариф транспортування замовлень з КНР включена доставка по Україні в місто замовника. Додаткова оплата за помісну перевезення не потрібна. Як замовляти товари Компанія Meest China активно співпрацює з маркетплейсамі:

Taobao;

Tmall;

1688.

Зв'язок налагоджена, замовлення оперативно приймаються і обробляються. В системі Meest China легко додавати товари з цих майданчиків. Необхідно натиснути кнопку «Почати шопінг» на сайті Meest China і перейти в розділ магазину, а там вже вибрати потрібну категорію.

Детальніше про те, як замовити з Таобао самостійно, читайте в статті від команди Meest China https://meest.cn/kak-pokupat-na-taobao. Там зібрані відео-інструкції про додавання товарів в кабінет, реєстрації, оплаті та інших організаційних деталях. Чому варто вибрати перевізника Meest China Транспортна компанія Meest China - лідер доставок на українському ринку міжнародних вантажоперевезень поїздом, авіа та морем. Замовник сам вибирає, що йому важливо - швидкість прибуття вантажу або низька ціна. Замовляти доставку від Meest China вигідно, тому що умови транспортування і обробки замовлень спрямовані на інтереси клієнтів.