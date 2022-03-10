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Без виїзду за кордон. Названо умови, за яких чоловіки призовного віку можуть виїхати з України

Автор: Валерія Поліщук

В Україні діє обмеження на виїзд за кордон, що стосується чоловіків призовного віку. Разом з тим є три винятки, при яких чоловіки все ж можуть покинути територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова помічника голови Держприкордонслужби України Андрія Демченка в ефірі "Україна 24".

"Діє обмеження щодо громадян України, чоловіків, віком від 18 до 60 років. Є окремі винятки, кого це не стосується і кого прикордонники пропускають", - пояснив він.

Зокрема прикордонники пропускають для виїзду за кордон:

  • тих хто має трьох дітей віком до 18 років,
  • тих, хто не придатний до військової служби і мають відповідні документи військово-лікарської комісії,
  • тих, хто опікується особами з інвалідністю.

"Таких людей ми пропускаємо, решта отримують відмову у перетині кордону і ми їх повертаємо назад", - додав він.

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