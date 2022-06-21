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Українців, які виїхали за кордон, позбавлятимуть виплат: про що мова

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Київ, Вівторок 21 червня 2022 18:10
Українців, які виїхали за кордон, позбавлятимуть виплат: про що мова Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

Кабмін визначив нові умови виплат по безробіттю для українців, які виїхали з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.

За його словами, українці тепер втрачають статус та виплати по безробіттю, якщо вони перебувають за кордоном понад 30 днів під час дії воєнного стану в країні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд виділив майже 1,3 мільярда гривень для здійснення виплат по безробіттю під час війни.

Також ми писали, що у додатку "Дія" з'явилася нова послуга для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй можна оформити статус безробітного та отримувати допомогу.

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