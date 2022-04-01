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"Вигадка і неправда". Путін не хворий на рак, - Кремль

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

У президента Росії Володимира Путіна спростовують інформацію про те, що він хворий на рак. У Кремлі назвали інформацію журналістів-розслідувачів "вигадкою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головного редактора "Эха Москвы" Олексія Венедиктова.

За його словами, офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков назвав подібні заяви "вигадками і неправдою"

"На питання:" Чи вірно я розумію, що Володимир Путін не хворий на рак?", Пєсков відповів: "Вірно", - написав Венедиктов.

Нагадаємо, раніше журналісти російського видання "Проект" опублікували розслідування, в якому говориться, що Путін постійно консультується з отоларингологами та хірургами, зокрема з тими, хто спеціалізується на онкології і займається проблемами щитовидної залози.

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Володимир ПутінРосійська Федерація