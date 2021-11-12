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Видавали дозвіл на зброю: в Нацполіції Кіровоградської області викрили корупційну схему

Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему серед посадовців дозвільної системи Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. Зловмисники незаконно "торгували" дозволами на зброю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

До складу банди входили двоє посадовців поліції й колишній працівник МВС.
Зловмисники "торгували" дозвільними документами на травматичну зброю для, нібито, охорони громадського порядку у селищних радах регіону. Посвідчення коштувало в них 500 доларів.

"За даними слідства, вони налагодили корупційний механізм оформлення документів на право придбання та носіння зброї нелетальної дії. До протиправної діяльності залучили колишнього працівника МВС. Він підшукував клієнтів та був посередником для передачі грошей", - додає пресслужба.

Фото: СБУ викрила корупційну схему серед посадовців Нацполіції Кіровоградської області (ssu.gov.ua)

Організаторів схеми було затримано під час одержання чергового хабаря. Послугами зловмисників скористалися або ж планували скористатися 200 осіб.

"Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми", - відзначає пресслужба.

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