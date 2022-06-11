Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки

Де можуть вручати повістки

Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або ж на блокпостах. Такий формат не суперечить закону.

Після повістки - на війну?

У РНБО пояснюють, що в повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.

Тобто, вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик до військкомату - для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби.

Нагадаємо, що Верховна рада України ухвалила законопроєкт про продовження мобілізації. Таким чином, вона триватиме до 23 серпня.

Детальніше про особливості призову читайте в матеріалі РБК-Україна "Мобілізація в Україні: відповіді на головні запитання".

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