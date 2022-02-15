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Вибори і статус Донбасу. Зеленський обіцяв, що ТКГ скоро почне обговорення, - Шольц

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Москва, Вівторок 15 лютого 2022 16:33
Вибори і статус Донбасу. Зеленський обіцяв, що ТКГ скоро почне обговорення, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що український президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Тристороння контактна група (ТКГ) скоро почне обговорення законопроектів про особливий статус Донбасу і вибори на непідконтрольних територіях. А також законопроект про зміни до Конституції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну прес-конференцію з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Ми єдині в думці, що нормандський формат є і надалі найважливішим форматом з вирішення цього конфлікту. Тут необхідні зрушення і прогрес. Зеленський пообіцяв, що в рамках ТКГ дуже скоро будуть обговорюватися всі передбачені законопроекти щодо статусу Донбасу, щодо зміни Конституції та підготовки виборів. Це хороше зрушення", - зазначив Шольц.

Нагадаємо, українська сторона виключає можливість особливого статусу Донбасу з так званим "правом вето", яке б дозволило регіону блокувати стратегічні рішення України.

Зазначимо, докладніше про те, що є основою мирного врегулювання, читайте у матеріалі "Мінські угоди. У чому суть тристоронніх домовленостей щодо Донбасу".

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Володимир Зеленський Донбас Олаф Шольц
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