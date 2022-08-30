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Вибори в США: як зміна Конгресу позначиться на підтримці України

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Україна, Вівторок 30 серпня 2022 10:42
Вибори в США: як зміна Конгресу позначиться на підтримці України Фото: вибори в США не позначаться на підтримці України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Проміжні вибори в США намічені на 8 листопада, і за підсумками голосування пройде повне перезавантаження Палати представників і третини Сенату. Зараз демократи контролюють обидві палати Конгресу, але є висока ймовірність того, що правляча партія втратить більшість, як мінімум - в нижній палаті.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зимовий фронт. Які виклики стоять перед Україною не тільки на полі бою".

Як наголошується в матеріалі, зараз демократи контролюють обидві палати Конгресу. Але є висока ймовірність того, що в листопаді правляча партія втратить більшість, як мінімум - в нижній палаті.

"Ще три тижні тому була абсолютна впевненість, що Республіканська партія забирає Палату представників з більшістю як мінімум в 52%. І може отримати більшість у Сенаті. Тепер прогнози більш стримані: республіканці можуть не взяти більшість в сенаті, а в нижній палаті вони все ж перемагають", - пояснив директор програми "Північна Америка" в центрі "Українська призма" Олександр країв. Але, ймовірно, республіканцям доведеться домовлятися з демократами в Палаті представників з процедурних питань.

Головне побоювання щодо проміжних виборів полягає в тому, що зі зміною більшості в Конгресі українське питання може відійти на другий план. Однак та підтримка, яку надає нам США або Великобританія - це їх стратегічний курс, а не політика однієї персони. Це прописано в документах обох держав і передбачено в їх концепціях безпеки, зазначив країв.

"Потрібно також враховувати досить прагматичну сторону цього питання. У Великобританії підтримка більш активної допомоги в Україні сягає майже 80%. У США - 82-83%. Немає такого політика, який відмовиться від підтримки 80% свого електорату. Тому, по суті, майбутньому прем'єр-міністру Великобританії або майбутнім конгресменам навіть вигідно продовжувати підтримку України", - пояснив експерт.

Нагадавши, рейтинг схвалення діяльності Джо Байдена на посаді президента США в серпні виріс на 6 процентних пунктів до 44%, що є його найвищим показником за рік. Це ставить його в більш вигідне становище перед проміжними виборами в Конгрес.

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