Трамп відстає від Байдена на 14% в передвиборчому рейтингу

На тлі щоденних протестів біля Білого дому, що спалахнули через зростання насильства з боку американської поліції, рейтинг президента Сполучених Штатів Дональда Трампа знову знизився. Зараз рівень довіри до президента становить 38%.

Про це за результатами своїх опитувань повідомляє CNN.

Згідно з опитуваннями, рейтинг схвалення Трампа знизився на 7 пунктів порівняно з результатами опитувань у минулому місяці. Тепер президент ще більше відстає від кандидата в президенти від демократів Джо Байдена. В останнього підтримка зараз знаходиться на найвищому рівні.

У цілому 38% опитаних американців схвалюють те, як Трамп справляється з президентством, а 57% не схвалюють. Це його найгірший рейтинг схвалення з січня 2019 року, коли тривав процес імпічменту президента.

Трамп відстає на 14 очок від Байдена. Чинного президента підтримують 41% респондентів, в той же час підтримка Байдена становить 55% і є найвищою.

Причиною такого результату опитування CNN називає реакцію Трампа на протести в США проти расизму і поліцейського насильства. Опитування показує, що громадськість у цілому не схвалює ставлення Трампа до расових питань (63% не схвалюють), а 65% кажуть, що реакція президента на нещодавні протести була радше шкідливою, ніж корисною.

Оскільки 42% респондентів назвали расові відносини вкрай важливими для їхнього голосування за президента цієї осені, це питання зараз стоїть на одному рівні з економікою і охороною здоров'я.

Виборці дають Байдену більший кредит довіри - 63% вважають, що Байден впорається з расовими питаннями краще, і тільки 31% воліє бачити Трампа за розв'язанням цієї задачі. Серед темношкірих виборців перевага також надається Байдену: 91% проти 4% за Трампа.

Байден обходить Трампа також у питаннях боротьби з коронавірусом (Б - 55%, Т - 41%). Трамп тільки перевершує Байдена в питанні управління економікою: 51% довіряють президенту, 46% - Байдену.

Нагадаємо, опитування за 2 червня показували, що Трамп тоді поступався своєму майбутньому конкуренту, демократу Джо Байдену, 10% підтримки.