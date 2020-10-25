Вибори в США: як американці сприймуть поразку свого кандидата

Більшість населення США готове прийняти будь-який результат президентських виборів, незалежно від того, чи підтримують вони Дональда Трампа, або Джо Байдена. Опитування Reuters/Ipsos проводився 13-20 жовтня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними опитування, 79% всіх американців, у тому числі 59% тих, хто хоче переобрати президента Трампа, візьмуть перемогу демократичного претендента Байдена, навіть якщо вони проти його президентства.

Серед тих прихильників Трампа, які сказали, що вони не візьмуть перемогу Байдена, 16% заявили, що вони зроблять що-небудь, щоб кинути виклик перемоги демократів, наприклад, виступлять публічно чи вдадуться до насильства.

Опитування також показало, що 73% американців, у тому числі 57% прихильників Байдена, аналогічним чином взяли б перемогу Трампа. Серед тих, хто сказав, що вони не візьмуть перемогу Трампа, 22% заявили, що вони почнуть дії, щоб оскаржити результат.

цього року офіційні представники виборчих комісій США зіткнулися з низкою проблем, які викликали стурбованість з приводу впевненості громадськості в результаті.

минулого тижня високопоставлені представники національної безпеки попередили, що Росія і Іран зламують системи голосування США і шукають способи підірвати результати виборів.

Трамп також неодноразово піддавав під сумнів чесність виборів у США, стверджуючи, що цей процес "сфальсифікований" проти нього, і неодноразово заявляв без доказів, що різке збільшення кількості голосувань поштою в цьому році підвищить ймовірність фальсифікації результатів голосування. Він відмовився провести мирну передачу влади, якщо підрахунок голосів покаже, що він програв.

Останнє опитування Reuters/Ipsos показує, що Байден випереджає Трампа на 8 процентних пунктів в національному масштабі: 51% ймовірних виборців кажуть, що вони підтримують кандидата від демократів, а 43% голосують за президента. Байден також попереду у Вісконсині і Мічігані, однак результат неясний в інших штатах, включаючи Пенсільванію, Флориду, Арізони і Північну Кароліну.

Опитування Reuters/Ipsos проводився онлайн англійською мовою по всій території Сполучених Штатів серед 2649 дорослих американців, у тому числі 1039, які заявили, що голосували за Трампа або планують голосувати за нього, і 1153, які заявили, що вони підтримують Байдена.

Зазначимо, що президентські вибори в США заплановано на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден

Зазначимо, на виборах президента США проголосували достроково вже більше 50 млн осіб. Найбільше голосів віддали заздалегідь в Техасі.