Вибори в Раду пройшли без системних порушень, - МВС

В день голосування на виборах в Раду сьогодні, 21 липня, системних порушень зафіксовано не було. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС на сторінці у Facebook.

За його словами, в ході виборів жодна людина не постраждала.

Фото: Сергій Яровий (facebook.com/mvs.gov.ua)

"Жодного постраждалого громадянина. Виборчий оперативний штаб постійно відслідковував ситуацію, яка відбувалася в країні. Життя під час виборів не закінчується. Але, ті правоохоронці, які були залучені до проведення виборів, на 100% виконали свою роботу та впорались із поставленими завданнями. Для поліції робота не закінчується, вони ще забезпечують безпеку під час підрахунку голосів". – зазначив він.

Ілюстративне фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, за день поліцейські зареєстрували 2 тис. 105 заяв та повідомлень, пов’язаних з проведенням позачергових виборів.

"Ці факти пов’язані з незаконною агітацією – 504; підкупом виборців – 74; перешкоджанням здійсненню виборчого права – 67; конфліктами – 46; фотографуванням бюлетенів – 38; пошкодженням бюлетенів – 31; повідомлення про замінування – 26", - зазначив він.

Крім того, поліція зафіксувала велику кількість "гастролерів" - молодих людей, які заявляли, що їдуть на рибалку, а поліція знаходила їх біля виборчих дільниць із битами, зброєю та держаками для лопат.

"У Торецьку невідома особа кинула пачку бюлетенів в урну для голосування. У Львові літня жіночка порвала бюлетень і намагалася його з’їсти. Представники "Опори" на чотирьох дільницях виявили вже підписані протоколи до закінчення виборів", - додав він.

Нагадаємо, в Сумах в день голосування на виборах в Раду голова та секретар однієї з виборчих комісій достроково, до завершення процесу голосування, підписали протоколи про підрахунок голосів виборців.

Зазначимо, у день голосування на позачергових виборах у Верховну раду слідчі поліції відкрили понад 40 справ про порушення виборчого процесу.