Вибори в Раду: партія Рабіновича в трійці лідерів політсил

Партія Вадима Рабіновича "Опозиційна платформа – За життя" на другому місці в рейтингу політичних сил, які планують брати участь у виборах у Верховну раду. Про це свідчать результати соціологічних досліджень, проведених Інститутом аналізу та прогнозування, а також аналітичною групою "Соціопрогноз".

Якби парламентські вибори проходили на цьому тижні, то 38,8% виборців підтримали б партію "Слуга народу" Володимира Зеленського. У той же час 12,4% виборців готові віддати свої голоси за партію "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича. На третьому місці – "Блок Петра Порошенка "Солідарність" з підтримкою 8,9%%, на четвертому – "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 8,3%.

"Реалістичні шанси отримати представництво у Верховній раді України на сьогодні мають сім партій", – констатують автори дослідження.

Не дотягує до прохідного бар'єру "Сила і честь" Ігоря Смешка – 4,7%. Інші партії на даний момент не долають 5-відсотковий бар'єр.

Соціологічне опитування проводилося з 21 по 29 травня в 24-х областях України та місті Києві. Всього в опитуванні взяли участь 2000 респондентів. Збір інформації відбувався за допомогою особистого інтерв'ю (face-to-face) за місцем проживання респондента. Похибка опитування не перевищує 2,2%.