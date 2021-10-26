Вибори в Раду: хто йде в депутати від Херсонської області

Переможець минулих виборів Ігор Колихаєв почав готувати собі наступника на 184-му окрузі ще з весни цього року. Він вирішив провести до парламенту свого колишнього помічника, заступника голови облради Геннадія Лагуту, який йде на вибори від Партії Колихаєва "Нам тут жити" за підтримки однойменного благодійного фонду.

На виборах в 2019 році Колихаєв набрав майже 45% голосів, обійшовши кандидата від "Слуги народу". "Слуга народу", у свою чергу, вирішила висунути в нардепи Сергія Козиря.

Водночас місцеві ЗМІ, посилаючись на свої джерела, стверджують, що Лагута може знятися з виборів на користь Козиря, якщо його призначать головою ОДА.

В ОПОРІ повідомили, що проявляє активність Ігор Йосипенко від "Європейської солідарності" - він влаштовує зустрічі з виборцями, у нього є зовнішня реклама, Катерина Одарченко від "Національної платформи", Ігор Токовенко від Партії "Народовладдя" і Максим Негров від Європейської партії.

"Це шість кандидатів, які демонструють активність, влаштовують акції, мають зовнішню агітаційну продукцію", - розповів РБК-Україна координатор спостереження за виборами в Херсонській області Громадянської мережі ОПОРА Євген Гладкий.