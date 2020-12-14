Вибори президента США: сьогодні відбудеться голосування вибірників

Сьогодні, 14 грудня, в США пройде голосування виборців за нового президента і віце-президента країни. Голосування колегії вибірників пройде в 50 штатах і окрузі Колумбія.

Детальніше про те, як проходить голосування виборців США, в матеріалі РБК-Україна.

Все колегія виборців складається з 538 осіб, які обираються самими штатами. Здебільшого виборці є представниками Республіканської і Демократичної партії - їх рядовими активістами або професійними політиками.

Кількість виборців приблизно пропорційно чисельності населення штату. Таким чином, найбільше виборців у штаті Каліфорнія - 55. Найменше - по 3 виборці, відразу в 7 штатах - Алясці, Вайомінгу, Вермонті, Делавері, Монтані, Північній Дакоті, Південній Дакоті, а також окрузі Колумбія.

У 29 з 50 штатів і окрузі Колумбія виборці зобов'язані голосувати лише за того кандидата, який набрав найбільше голосів виборців. Таким чином, очікується, що Джо Байден набере 306 голосів, тоді як Дональд Трамп 232.

Підрахунок голосів вибірників пройде на спільному засіданні Сенату і Палати представників Конгресу США 6 січня 2021 року.

Напередодні голосування вибірників Трамп в черговий раз назвав вибори нинішні вибори в США самими корумпованими в історії.

"Ключові штати, де виявили масові фальсифікації - а це у всіх, не можуть законно затвердити ці голоси як повноцінні і правильні, не зробивши злочину, за який передбачається серйозне покарання. Всім відомо, що там були голоси від померлих виборців, неповнолітніх, нелегальних мігрантів, з підробленими підписами", - написав Трамп в Twitter.

При цьому Twitter позначив цей піст як такий, який може містити суперечності і не відповідати дійсності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Верховний суд США відхилив позов штату Техас про скасування результатів виборів президента.

Також повідомлялося, що Трамп пообіцяв залишити свій пост, якщо колегія виборців проголосує за Байдена.