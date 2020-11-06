Вибори по-Американськи | Локдаун по-Українськи. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

Ексклюзив. Перший виступ у прямому ефірі нацгвардійця Віталія Марківа після звільнення з італійської в'язниці.

Ексклюзив. Савік Шустер пояснить, як відбуваються вибори у США, та покаже, хто став би президентом України в 2010 році, якби у нас голосували за американською виборчою системою.

Трамп vs Байден: який матимуть вплив на Україну найважливіші вибори у світі?

Чи настав час вводити локдаун в Україні?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;

Віталій Марків, військовослужбовець Національної гвардії України, звільнений з італійської в'язниці;

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;

Сергій Рахманін, голова фракції партії “Голос”;

Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна Платформа - За Життя”;

Артур Герасимов, співголова фракції партії “Європейська Солідарність”;

Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020);

Ольга Токарюк, співавтор документального фільму "Між двох вогнів".

Вони говорять, а вирішує народ.