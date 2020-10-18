Вибори до парламенту в Новій Зеландії: лейбористи залишаються у владі

За підсумками виборів в Новій Зеландії, які пройшли 17 жовтня, Лейбористська партія набрала близько 50% голосів. Це дозволить їй отримати більше ніж 61 місце в 120-місцевому парламенті.
Про це з посиланням на дані виборчої комісії про підрахунок 97% бюлетенів, повідомляє NZ Herald.
Це найкращий результат лейбористів за останні півстоліття. Таким чином, вони можуть самостійно формувати уряд.
Голова партії Джасінда Ардерна залишиться на посаді прем'єра. У першому виступі після перемоги вона подякувала колишнім прихильникам інших політсил, які на цих виборах віддали перевагу лейбористам.
За її словами, в наступні три роки пріоритетом партії буде відновлення економіки після кризи, пов'язаної з COVID-19.
Посаду прем'єр-міністра Нової Зеландії Ардерна займає з 26 жовтня 2017 року.
У червні 2018 року вона народила доньку, ставши другою жінкою в історії, яка стала матір'ю на посаді глави уряду (після Беназір Бхутто з Пакистану).
Напередодні відбувся перший тур виборів до Сейму литовської республіки. Очікується, що керівна коаліція Литви не збережеться в колишньому складі.