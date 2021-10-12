Вибори в пандемію. ЦВК просить забезпечити умови для проведення голосування 31 жовтня

Центральна виборча комісія ухвалила постанову щодо створення належних умов для безпечної організації й проведення місцевих виборів в Харкові , а також довиборів на округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область). Вони заплановані на 31 жовтня 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦВК.

ЦВК звернулась до Кабміну, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування й інших органів з закликом розв’язати питання щодо створення належних умов для реалізації протиепідемічних заходів під час організації й проведення місцевих виборів в Харкові й довиборів на 184 й 197 округах.

"Окрім того, Комісія звернула увагу суб’єктів, які забезпечують виборчі комісії засобами індивідуального захисту, що кількість таких засобів має повністю відповідати потребі в їх регулярній заміні згідно з правилами їх використання протягом усього часу роботи відповідних виборчих комісій", - пише пресслужба.



Зокрема, також ЦВК наголосила на дотриманні протиепідемічних заходів під час організації й проведення місцевих виборів.