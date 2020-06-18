Вибори в ООН: обраний голова Генасамблеї і країни-учасниці Радбезу

У Генеральній Асамблеї (ГА) ООН відбулися вибори непостійних членів Ради Безпеки ООН, а також голови наступній сесії Генасамблеї. Це були перші за 4 місяці карантину.

Про це повідомляє Служба новин ООН.

Так, головою 75-ї сесії Генеральної асамблеї за результатами голосування обрали турецького політичного діяча Волкана Бозкира. Опонентів у нього не виявилося. В результаті за Волкана Бозкіра проголосували представники 178 країн.

Країни, які на дворічний період (2021 - 2022 роки) стануть непостійними членами Ради безпеки ООН: Джібуті, Індія, Ірландія, Канада, Кенія, Мексика і Норвегія.

Відзначимо, що зараз співробітники секретаріату і дипломати ООН працюють віддалено. Однак спеціально для одних з найважливіших виборів за рік керівництву ООН довелося відкрити зал і адаптувати саму процедуру голосування.

Делегатам належить вибрати, які п'ять країн будуть представлені в РБ ООН у 2021-2022 роках, коли його покинуть Бельгія, Домініканська Республіка, Німеччина, Індонезія і Південна Африка.

Процедура виборів нових непостійних членів Ради Безпеки таємна. Організатори вирішили відмовитися від варіанту віддаленого голосування, так як в цьому випадку не змогли б забезпечити повну анонімність. Делегати від кожної країни заходили в зал по одному і в масці.

Десять непостійних членів обираються Генеральною асамблеєю на два роки. Кожен рік проводиться заміна п'яти непостійних членів.



Нагадаємо, Україна направила лист генсекові ООН, в якому просить відреагувати на репресії проти жителів тимчасово окупованої Росією Криму.