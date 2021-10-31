Вибори мера Харкова завершилися в один тур: дані екзит-полу

На другому місці колишній голова Харківської ОДА Михайло Добкін, за якого віддали свої голоси 24,5% виборців. Він балотувався як самовисуванець.

Таким чином, другий тур на виборах, швидше за все, не буде потрібний і Терехов стане мером Харкова.

Терехов виконує обов'язки міського голови після смерті Геннадія Кернеса. Він йшов на вибори від політичної партії "Блок Кернеса - успішний Харків!". Йому 54 роки.

У 1990 році Терехов закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво". У 1990-х роках працював на підприємствах, пов'язаних з виготовленням кондиціонерів.

Свій шлях у мерії розпочав у 1999 році. У 2006 році балотувався до Верховної Ради за списком Блоку "Наша Україна", проте до парламенту не пройшов.

У березні 2007 року він став заступником голови Харківської облдержадміністрації. Тоді регіоном керував Арсен Аваков. Коли Авакова змінив Добкін, Терехов повернувся до міськради. З квітня 2010 року він обіймав посаду заступника міського голови, а з вересня 2015 року став першим заступником мера.