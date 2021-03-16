Вибори мера Харкова: підкомітет Ради підтримав проведення восени

Підкомітет Верховної ради з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії підтримав призначення виборів мера Харкова восени 2021 року. Завтра відповідну постанову розгляне профільний комітет.

"На засіданні підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, одноголосно підтримали рішення про призначення виборів Харківського міського голови на осінь 2021 року. Завтра - комітет і після - розгляд Верховною радою України", - написав парламентарій.

Нагадаємо, вчора глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що вибори мера Харкова можуть відбутися в останню неділю жовтня, а саме 31 жовтня. Він зазначав, що ВР розгляне відповідну постанову на цьому або наступному пленарному тижні.

Як писало РБК-Україна, в Раді взялися за призначення виборів мера Харкова. Комітет з питань організації державної влади й місцевого самоврядування у середу першим повинен розглянути постанову.

Варто відзначити, що парламенту для призначення нових виборів мера Харкова не вистачало клопотання секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів.

Раніше в Офісі президента заявляли, що вибори мера Харкова відбудуться восени цього року.