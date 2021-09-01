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Вибори мера Харкова: оприлюднено календарний план основних заходів

Автор: Марія Кучерявець

Центральна виборча комісія затвердила календарний план позачергових виборів харківського міського голови. Вони відбудуться 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 057.ua.

Зазначено, що виборчий процес в Харкові розпочнеться 11 вересня.

Так, до цього часу місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування будуть займатися облаштуванням місць для розміщення матеріалів передвиборчої агітації: встановлювати стенди, дошки оголошень і т д.

Між тим, громадяни мають право змінити місце голосування до 16 вересня, подавши відповідну заяву в орган ведення Державного реєстру виборців онлайн чи за допомогою сервісу "Кабінет виборця".

Також з 21 по 30 вересня включно триватиме процес висунення кандидатів на посаду мера Харкова від місцевих організацій партій і від громадян шляхом самовисування.

Нагадаємо, в березні Верховна рада схвалила постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови.

Варто відзначити, що парламенту раніше для призначення нових виборів мера Харкова не вистачало клопотання секретаря міськради Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів.

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