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Вибори мера Харкова можуть призначити на кінець осені: комітет підтримав постанову

Новость на русском → Харків, Середа 17 березня 2021 15:16
Вибори мера Харкова можуть призначити на кінець осені: комітет підтримав постанову Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади і місцевого самоврядування підтримав постанову про проведення виборів мера Харкова в кінці осені цього року. Тепер постанову можуть розглянути в сесійній залі.

Про це повідомив заступник голови комітету Олександр Качура у своєму Telegram.

"Тільки що комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування розглянув питання і одноголосно підтримав призначення і проведення виборів мера Харкова на осінь 2021 року", - написав він.

Нагадаємо, у вівторок підкомітет Верховної ради з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії підтримав призначення виборів мера Харкова восени 2021 року.

Як писало РБК-Україна, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що вибори мера Харкова можуть відбутися в останню неділю жовтня, а саме 31 жовтня. За його словами, в сесійній залі Рада розгляне відповідну постанову на цьому або наступному пленарному тижні.

Варто відзначити, що парламенту для призначення нових виборів мера Харкова не вистачало клопотання секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів.

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