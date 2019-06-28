Вибори в Харківській області повинні пройти прозоро, - Світлична

Фото: нарада (прес-служба ХОДА)

Світлична акцентувала увагу на відповідальності всіх силових органів

Всі силові органи та інші структури, які залучені до забезпечення виборчого процесу, несуть відповідальність за проведення виборів. Про це заявила голова ХОДА Юлія Світлична під час розширеної наради щодо забезпечення прозорості й законності під час підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів, повідомляє офіційний сайт ХОДА.

Світлична наголосила на відповідальності всіх силових органів та інших структур, які залучені до забезпечення виборчого процесу.

"Вибори у Харківській області мають пройти чесно, прозоро та у повній відповідності до законодавства України. Жодних махінацій, підкупів або "чорних" схем в області не має бути. Розраховую на вашу компетентність, рішучість та оперативність у реагуванні", – акцентувала очільниця облдержадміністрації.

Світлична відзначила, що на даний момент кількість виборців у Харківській області становить 2 млн 41 тисяча 420 осіб.

"Наше завдання: забезпечити безпеку людей, громадський порядок, повне виконання законодавства, а також оперативне реагування на ті виклики, які будуть поставати", – сказала голова ХОДА.

Під час наради про хід підготовки до позачергових виборів народних депутатів України, що відбудуться 21 липня, доповіли керівники силових структур, прикордонної та міграційної служб тощо.

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко повідомив, що координаційний центр ГУ НП працює в цілодобовому режимі. Наразі в області забезпечено цілодобовий моніторинг ситуації, а з особовим складом поліції проводять зайняття, в тому числі із залученням громадської організації "ОПОРА". Із залученням спеціалістів ДСНС створюються групи вибухотехніків та кінологів, які обстежуватимуть виборчі дільниці.

З моменту отримання виборчої документації дільниці візьмуть під цілодобову охорону. Для гарантування безпеки виборців будуть залучені додаткові сили. Крім 7000 працівників ГУ НП, у заходах братиме участь особовий склад Національної гвардії України, ДСНС, Харківського прикордонного загону, військових вишів тощо.

"На даний час уже надійшло 62 повідомлення про порушення виборчого законодавства – про підкуп виборця та поширення агітаційних матеріалів без вихідних даних. Серед виявлених порушень 3 – з ознаками кримінального правопорушення, за цими фактами відкрито кримінальні провадження", – відзначив Валерій Сокуренко.

Світлична наголосила на тому, що під час підготовки та проведення виборів у регіоні має бути якісна комунікація між усіма залученими до процесу структурами. Штаб з координації дій правоохоронних органів під час підготовки та проведення виборів при ХОДА уже розпочав свою роботу.