Вибори в Харкові: поліція отримала 60 заяв про порушення виборчого законодавства

"Станом на 30 жовтня 2021 року до органів поліції надійшло 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, правоохоронці скали 1 протокол про вчинення адміністративного правопорушення.

Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо 8 кримінальних проваджень. З яких - 1 відкрите за фактом порушення виборчого законодавства, а 7 - пов’язані з виборчим процесом.