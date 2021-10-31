Вибори в Грузії: лідирують кандидати від правлячої партії, опозиція не визнає результати

"Згідно з офіційними даними підписаних актів підсумків голосування з практично всіх виборчих дільниць, лідирують кандидати нашої партії. Зокрема, в Тбілісі підраховані дані з 645 з 769 дільниць, і лідирує наш кандидат в мери Каха Каладзе з 55,6% підтримки виборців", - сказав Кобахідзе.

Ці дані отримані від представників "Грузинської мрії" у виборчих комісіях.

"Опозиція повинна чекати чергових парламентських виборів у 2024 році", - зауважив Кобахідзе.

ЦВК Грузії підрахував підсумки голосування на місцевих виборах на 1446 з 3743 виборчих дільниць. За наявними даними правляча партія набрала - 48,56%, опозиційна партія "Єдиний національний рух" - 31,23%.

Також у п'яти великих містах Грузії - Тбілісі, Батумі, Руставі, Поті і Кутаїсі - на виборах мерів перемагають кандидати від правлячої партії "Грузинська мрія".

Але кандидат в мери міста Руставі, один з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Давид Кіркітадзе заявляє, що його партія не визнає підсумки другого туру місцевих виборів, які були сфальсифіковані владою.

"Ми не приймемо підсумки виборів, нав'язані нам ґвалтівниками, і будемо вживати відповідних заходів, в тому числі і гострий протест. Цей насильницький акт, вчинений владою, ніколи не буде визнаний демократичними виборами. Ми маємо намір боротися", - сказав він.

Єдиний муніципалітет, в якому на виборах мера лідирує кандидат від опозиції – Цаленджиха (Самегрело, Західна Грузія). Після підрахунку голосів з 55% дільниць у Георгія Харчілава ("Національний рух") - 51.75%, у Гоги Гулордава ("Грузинська мрія") - 48.25%.