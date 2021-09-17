RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вибори до Держдуми РФ: українців вивозять автобусами з Донбасу для участі в голосуванні

Автор: Инна Собора

Сьогодні в Росії пройшли триденні вибори до Держдуми. Для голосування, зокрема, залучають жителів окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Так, російське інформагенство опублікувало відео, де жителі окупованих територій сідають в автобуси.

"Автобуси з бажаючими проголосувати на виборах до Держдуми їдуть з "ЛНР" до Росії", - пише видання.

Як відомо, Росія планує залучити до участі в голосуванні жителів непідконтрольного Україні Донбасу з російськими паспортами, а також провести голосування в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України звернулася до світової спільноти із закликом засудити вибори до Держдуми Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що Європейський союз може не визнати результати виборів до російської Держдуми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна дума РФДонбасВибори