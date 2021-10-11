Вибори до Держдуми РФ: повідомлено про підозру  "члену виборчої комісії" в Криму

За інформацією відомства, дії підозрюваного кваліфіковано за:

ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада),

ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, за попередньою змовою групою осіб).

Слідство встановило, що громадянин України з 2010 року перебував у складі виборчої комісії АР Крим.

Після чого, у 2014 році, коли РФ намагалась легітимізувати окупацію півострова, підозрюваний увійшов до складу так званої "Комісії АР Крим по проведенню загальнокримського референдуму", забезпечивши його підготовку та проведення.

Зокрема, шляхом утворення виборчих дільниць, їх організаційно-методичного, матеріально-технічного та документального забезпечення.

Згодом, бувши "членом виборчої комісії з правом вирішального голосу", підозрюваний брав участь в організації та проведенні нещодавніх виборів до Державної Думи РФ на території окупованого півострова

Водночас на нього було покладено обов’язки контролю за виготовленням та доставленням бюлетенів для проведення незаконних виборів.