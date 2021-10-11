Вибори до Держдуми РФ: повідомлено про підозру  "члену виборчої комісії" в Криму

Правоохоронці повідомили про підозру так званому "члену виборчої комісії" в Криму Висотіну Сергію Валерійовичу. Його звинувачують в організації та забезпеченні незаконних виборів до Держдуми РФ на окупованій території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в прокуратурі.
За інформацією відомства, дії підозрюваного кваліфіковано за:
Слідство встановило, що громадянин України з 2010 року перебував у складі виборчої комісії АР Крим.
Після чого, у 2014 році, коли РФ намагалась легітимізувати окупацію півострова, підозрюваний увійшов до складу так званої "Комісії АР Крим по проведенню загальнокримського референдуму", забезпечивши його підготовку та проведення.
Зокрема, шляхом утворення виборчих дільниць, їх організаційно-методичного, матеріально-технічного та документального забезпечення.
Згодом, бувши "членом виборчої комісії з правом вирішального голосу", підозрюваний брав участь в організації та проведенні нещодавніх виборів до Державної Думи РФ на території окупованого півострова
Водночас на нього було покладено обов’язки контролю за виготовленням та доставленням бюлетенів для проведення незаконних виборів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій за проведення виборів до Держдуми Росії на окупованих територіях України.
Додамо, в Росії заявляли, що близько 150 тисяч мешканців ОРДЛО взяли учать у виборах до Держдуми.