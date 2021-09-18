ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вибори до Держдуми РФ: Молдова засудила відкриття дільниць у Придністров'ї

Новость на русском →
Кишинів, Субота 18 вересня 2021 18:07
Вибори до Держдуми РФ: Молдова засудила відкриття дільниць у Придністров'ї Фото: Молдова засудила відкриття дільниць у Придністров'ї (twitter.com/hedge_hoga)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови висловило жаль через те, що Росія має намір відкрити виборчі дільниці 19 вересня в Придністров'ї, попри незгоду молдовської влади. Зокрема, в регіоні буде відкрито 27 дільниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

У МЗС підкреслили, що відкриття ділянок на неконтрольованій молдовською владою території не відповідає принципу територіальної цілісності Молдови.

"Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції шкодує, що, попри послідовну позицію, висловлену молдовською владою, російська сторона діяла таким чином, який не відповідає принципу суверенітету, територіальної цілісності Молдови та двосторонньої правової бази", - йдеться в повідомленні.

МЗС Молдови звернувся до Росії з проханням утриматися від відкриття 27 дільниць у Придністров'ї, оскільки там неможливо забезпечити необхідні умови безпеки для голосування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна дума РФ Молдова
NEWS
Moderna захищає від госпіталізації краще за інші СOVID-вакцини, -CDC
Moderna захищає від госпіталізації краще за інші СOVID-вакцини, -CDC
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт