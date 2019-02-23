Вибори - це шанс на реальні зміни в країні, - Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Українці обиратимуть не президента, а майбутнє країни, заявила Тимошенко

31 березня українці обиратимуть не президента, вони обиратимуть майбутнє України, і лише зміна старої системи дасть людям реальний шанс на краще життя. Про це заявила Юлія Тимошенко під час мітингу в Малині Житомирської області, повідомляє прес-служба «Батьківщини»,

«Війна на наших кордонах, частина території анексована або окупована. Але найголовніше: через 4,5 роки після Революції Гідності – чи можемо ми сказати, що все зроблено і ми вже досягли мети, якої ставили перед собою українці, коли боролись за свою свободу?», - запитала вона.

За словами політика, країна потребує докорінних змін. Покроковий план, як вивести державу з епохи руїн в епоху відродження, прописаний в Новому курсі, заявила Тимошенко.

Без зміни чинного президента в країні не буде майбутнього, переконана Тимошенко. Адже заплановане владою підвищення тарифів (з травня на 15%, а наприкінці року – на 25%) й надалі «руйнуватиме» економіку. Через тарифи з кишень людей витягують останнє і вони не в змозі платити за продукти та послуги, що виробляє українська економіка, пояснила лідер «Батьківщини».

Вона вкотре наголосила, вартість газу має бути знижена вдвічі і він має бути спрямований на потреби людей і бюджетних установ, «як це було до приходу до влади Петра Порошенка».

«У 2014 році попри те, що в нас достатньо нашого природного газу для людей і бюджетних установ, президент вирішив поміняти порядок і більше не віддавати українцям український газ. Це перший президент за всі часи незалежності, який підняв на це руку!», - сказала Тимошенко.

Саме тому новий глава держави має скасувати постанови, які підвищили тарифи, змінити склад комісії НКРЕКП, яка призначається президентом і встановлює ціни на газ, і спрямувати газ власного видобутку на потреби громадян, заявила Тимошенко.