Вибори мають відповідати європейській політичній культурі, - Порошенко

Порошенко заявив, що вибори як відповідальний тест на шляху до ЄС та НАТО

Выборы в 2019 году должны приблизить Украину к Европейскому Союзу. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время форума "Открытый диалог", передает корреспондент РБК-Украина.

Также Порошенко заявил, что членство Украины в НАТО и ЕС будет гарантией независимости страны.

"Выборы должны полностью соответствовать европейской политической культуре. Выборы должны приблизить нас к Евросоюзу. Они тоже часть нашей европейской и евроатлантической стратегии. Выборы - это наш с вами ответственный тест на пути к ЕС и НАТО", - сообщил Порошенко.

Напомним, 7 февраля спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об изменениях к Конституции Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.

После этого Порошенко сделал заявление, что задачи вступления Украины в НАТО и Европейский союз для Украины являются реальными.

РБК-Украина писало, что США поддержали закрепление в Конституции Украины курса на членство в НАТО и Евросоюзе.