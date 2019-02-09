Вибори мають відповідати європейській політичній культурі, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив, що вибори як відповідальний тест на шляху до ЄС та НАТО

Вибори у 2019 році мають наблизити Україну до Європейського Союзу. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час форуму "Відкритий діалог", передає кореспондент РБК-Україна.

Також Порошенко заявив, що членство України в НАТО і ЄС буде гарантією незалежності країни.

"Вибори мають цілковито відповідати європейській політичній культурі. Вибори мають наблизити нас до Євросоюзу. Вони теж частина нашої європейської та євроатлантичної стратегії. Вибори - це наш з вами відповідальний тест на шляху до ЄС та НАТО", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, 7 лютого спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав закон про зміни до Конституції України закріпленню курсу України на вступ в Європейський союз і НАТО.

Після цього Порошенко зробив заяву, що завдання вступу України в НАТО і Європейський союз для України є реальним.

РБК-Україна писало, що США підтримали закріплення у Конституції України курсу на членство в НАТО і Євросоюзі.