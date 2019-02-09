ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вибори мають відповідати європейській політичній культурі, - Порошенко

Новини » Вибори 2019    09.02.2019 - 15:46
Вибори мають відповідати європейській політичній культурі, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив, що вибори як відповідальний тест на шляху до ЄС та НАТО

Вибори у 2019 році мають наблизити Україну до Європейського Союзу. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час форуму "Відкритий діалог", передає кореспондент РБК-Україна.

Також Порошенко заявив, що членство України в НАТО і ЄС буде гарантією незалежності країни. 

"Вибори мають цілковито відповідати європейській політичній культурі. Вибори мають наблизити нас до Євросоюзу. Вони теж частина нашої європейської та євроатлантичної стратегії. Вибори - це наш з вами відповідальний тест на шляху до ЄС та НАТО", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, 7 лютого спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав закон про зміни до Конституції України закріпленню курсу України на вступ в Європейський союз і НАТО.

Після цього Порошенко зробив заяву, що завдання вступу України в НАТО і Європейський союз для України є реальним. 

РБК-Україна писало, що США підтримали закріплення у Конституції України курсу на членство в НАТО і Євросоюзі.

Порошенко: Росія намається втрутитися у вибори в Україні Глава ОБСЄ відреагував на заборону росіянам спостерігати за виборами в Україні
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко ЕвросоюзНАТОвыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся